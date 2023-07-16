На трассе Ноябрьск - Вынгапур к северянам вышел сильно истощенный лось

Фото: Происшествия Ноябрьск

В районе 29-го километра трассы Ноябрьск - Вынгапур к северянам вышел сильно истощенный лось. Фото животного опубликовали в паблике «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

Люди покормили животное хлебом. Многие пользователи, комментируя публикацию, отметили, что лось сильно истощен, но все-таки разошлись во мнениях, лосенок это или взрослая лосиха.

- Господи, одни кости и кожа! Изморен без еды! - обеспокоены внешним видом и состояние животного ямальцы.

Некоторые пользователи предположили, что мать лосенка убили и его срочно надо отвезти в лесничество, чтобы малыша там выкормили. А кто-то из участников группы и вовсе забеспокоился о том, что придут охотники и добьют животное, так как теперь известны координаты места его нахождения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что на Ямале спасли оленя со сломанным копытом, две недели бродившего около паромной переправы. Сначала животное не давалось людям, но потом поняло, что ему хотят помочь.