Дмитрий Артюхов во второй раз назначен губернатором ЯНАО

Фото: телеграм-канал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

Дмитрий Артюхов выбран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа во второй раз. За него проголосовало абсолютное большинство депутатов регионального парламента. На заседании присутствовал полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, а также в официальном телеграм-канале правительства ЯНАО.

- Из трех кандидатур, представленных президентом России, депутаты регионального парламента тайным голосованием выбрали Дмитрия Артюхова - говорится в сообщении.

На сайте Законодательного собрания Ямала отметили, что Дмитрий Артюхов будет занимать пост губернатора округа ближайшие пять лет. Кроме него на должность главы округа также претендовали депутаты регионального парламента Максим Лазарев и Александр Голубенко. Каждый из кандидатов презентовал свою программу развития региона, но планы Дмитрия Артюхова депутаты сочли более убедительными.

Фото: Законодательное собрание ЯНАО

- В своих решениях мы всегда руководствуемся интересами населения. Программу Дмитрия Андреевича можно заключить в короткий слоган: «Ямал для людей!». Это благоустройство, открытие новых соцобъектов, строительство жилья и дальнейшее развитие экономического потенциала региона. Это выверенный план действий. Для нас принципиально сохранить заданный вектор развития региона, – прокомментировал назначение Дмитрия Артюхова спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

Дмитрий Артюхов поблагодарил депутатов за оказанное доверие и отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку и совместную командную работу.

Церемония вступления в должность избранного губернатора Ямала пройдет сегодня в 13:30. Трансляцию торжественной церемонии можно посмотреть на официальной странице Ямало-Ненецкого автономного округа в соцсети Вконтакте.

Напомним, что в 2018 году Дмитрий Артюхов стал самым молодым губернатором России.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что губернатор ЯНАО и председатель окружного Заксобрания приняли участие в выборах губернатора Тюменской области.