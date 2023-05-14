Глава СКР потребовал проверить действия мужчины, который приставал к школьнику в ЯНАО

Фото: скриншот из видео/ соцсети

Мужчина с нездоровыми наклонностями привязался к мальчику на улице в Ноябрьске. Его чудом спасла отважная девушка, которая случайно оказалась очевидицей происходящего. Школьник растерялся, не знал как отвязаться от преследователя. Но девушка не бросила мальчика, а отвела в подъезд, чтобы пьяница отстал. Однако, мужчина настиг их в дверях подъезда. Защитница уточнила у школьника, есть ли у него телефон и посоветовала позвонить маме. Напоследок мужчина попросил ребенка записать его номер, слал воздушные поцелуи, говоря «я тебя буду постоянно боготворить». От шока мальчик даже расплакался.

По словам девушки, ребенок вышел не на той остановке и заблудился, а неадекватный и местами агрессивный пьяница начал его преследовать, пытаясь куда-то завести, предлагая поехать на трамвае и взять за руку. Девушка сняла все на видео и опубликовала в Сети. Благодаря её бдительности, беды с этим мальчишкой не случилось, а правоохранительные органы обратили внимание на действия мужчины. Так, информация о случившемся инциденте дошла до председателя СКР Александра Бастрыкина. Он поручил Андрею Егорову, который руководит СУ СКР по ЯНАО, представить результаты проверки этого случая.

- В социальной сети и СМИ сообщается о попытках мужчины, находившегося в состоянии опьянения, совершить противоправные действия в отношении малолетнего в городе Ноябрьске ЯНАО. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки – о ее результатах - говорится в сообщении информационного центра силового ведомства.

Кроме того, ситуацию взял на контроль Уполномоченный по правам ребёнка в Ямало-Ненецком автономном округе Данил Трубицын, пообещав разобраться в случившемся.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о том, что в Тюмени мужчина затащил двух детей в подвал многоэтажки и надругался над одним из них.