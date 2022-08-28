В ЯНАО потушили все лесные пожары

Фото предоставлено КП

На сегодня, 28 августа 2022 года, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действующих пожаров нет. Такую информацию сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО.

По информации ведомства, за сутки в ЯНАО ликвидировано 1 возгорание на площади 1,5 га. С начала пожароопасного сезона на территории округа зарегистрировано 396 природных пожаров, на общей площади 19 274,81 га, из них: на землях лесного фонда - 325 лесных пожаров на общей площади 18 013,96 га; на землях особо охраняемых природных территориях (Верхне-Тазовский государственный природный заповедник) – 2 пожара на площади 54 га; на землях иных категорий - 69 пожаров на общей площади 1 206,85 га.

За аналогичный период прошлого года в ЯНАО было зарегистрировано 96 пожаров площадь, пройденная огнем, составила 897,07 га.

Сейчас в округе действует преимущественно малый класс пожарной опасности в лесах, по условиям погоды, но местами средний. До 1 сентября продолжает действовать «Особый противопожарный режим».