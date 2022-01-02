На Ямале семья с годовалым ребенком попали в беду посреди тундры Фото: ГКУ «Ямалспас»

В праздники спасатели Ямала не остались без работы, их помощь понадобилась двум ямальцам в новогоднюю ночь. У мужчин в Тазовском районе, вблизи Пякихинского месторождения сломался снегоход. К месту вызова выехала группа спасателей на снегоболотоходе, мужчин удалось обнаружить достаточно быстро. Как сообщили в ведомстве, северян доставили в поселок Тазовский, медицинская помощь им не понадобилась.

Фото: ГКУ «Ямалспас»

Еще одно спасение ямалспасовцы провели в Пуровском районе. Спасатели помогли мужчине, у которого тоже сломался снегоход. Его нашли невредимым и доставили в Пуровск.

Еще в новогоднюю ночь попали в беду семья с годовалым ребенком в ярсалинской тундре. Они ехали из райцентра к себе в чум, но по пути у них сломался снегоход. На поиски быстро выехала группа спасателей на Трэколе. Северян удалось быстро найти. Маму с малышом доставили в Яр-Сале, а глава семьи от эвакуации отказался. В медицинской помощи северяне не нуждались.

Напомним, мы писали ранее о том, что на Ямале рыбаки спасли медвежонка, вытащив его из холодной воды. Косолапый сильно устал и больше не мог плыть.