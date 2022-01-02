Глава ЯНАО начал год с тренировки в «Северном характере» Фото: Дмитрий Артюхов

На своей странице в соцсети губернатор ЯНАО рассказал про свою новогоднюю традицию - начинать год с тренировки в «Северном характере».

- Спорт заряжает - делаем всё, чтобы возможностей для занятий в округе становилось больше - написал Дмитрий Артюхов.

На Ямале два года назад начали развивать свой бренд – сеть центров «Северный характер». Взрослые тренировки и детские секции проходят в одном здании. Ямальцы занимаются боксом, самбо, спортивной аэробикой и кикбоксингом. В Салехарде постоянно занимаются почти 1 тысяча ямальцев. Центр становится популярным и в Лабытнанги – его открыли прошлой осенью. Еще «Северный характер» появился в Аксарке, а в первой половине 2022 года откроется Харп. Кроме того, центры единоборств появятся в Новом Уренгое, Коротчаево, Тарко-Сале, Губкинском, Ноябрьске, Тазовском.

- Поставил задачу развивать внутренние соревнования среди спортсменов. Это отличная тренировка и закалка ребят перед серьёзными турнирами. Уверен, у наших ребят - большое будущее - добавил губернатор.