В Лабытнанги водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

На улице Заводская в Надыме, водитель автомобиля «Ниссан» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и врезался в движущийся по главной дороге автомобиль «Тойота». В результате ДТП водитель «Ниссан» госпитализирован.

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

Ещё одно ДТП зарегистрировано на улице Леонида Гиршгорна, в Лабытнанги. Там, водитель автомобиля «Митсубиси» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил ребенка, который с травмами попал в больницу.

С начала 2021 года на ямальских дорогах в 4 716 зарегистрированных ДТП погибли 28 человек и 314 получили травмы, в их числе 29 детей.

Напомним, мы писали ранее о том, что на Ямале в аварии погиб велосипедист. Трагедия произошла на 940 км автодороги Сургут - Салехард.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смертельное ДТП: в Ноябрьске столкнулись две иномарки.

Два человека госпитализированы (подробнее)