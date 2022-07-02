В Ноябрьске две иномарки не поделили перекресток

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых 1 человек травмирован.

На регулируемом перекрёстке улицы 60 лет СССР – улицы Холмогорская, в Ноябрьске водитель автомобиля «Volkswagen» при повороте на лево не предоставил преимущество автомобилю «Mercedes», движущимся во встречном направлении прямо, и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель автомобиля «Volkswagen» попал в больницу.

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

С начала 2022 года на ямальских дорогах в 2460 зарегистрированных ДТП 8 человек погибли и 141 получили травмы, в их числе 19 детей. В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах. Пешеходам, в темное время суток, рекомендуют размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.