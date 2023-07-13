В Ямальском районе при падении со строительных лесов пострадал рабочий

Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

В Ямальском районе проводят доследственную проверку из-за происшествия на строительном объекте, при котором пострадал рабочий.

- Следственным отделом по Ямальскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу организована доследственная проверка по факту получения травм рабочим при падении со строительных лесов - сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Трагедия произошла 12 июля 2023 года

Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

в селе Яр-Сале Ямальского района, в тот момент когда при выполнении работ в чердачном помещении строящегося жилого дома со строительных лесов упал работник. В итоге мужчина получил множественные травмы головы. Мужчину доставили в окружную больницу.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе оценивают действия должностных лиц организации, ответственных за соблюдение правил безопасности. После проверки примут необходимое решение.