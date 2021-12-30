Коронавирус на Ямале. Последние новости на 30 декабря 2021 года: вакцинация продолжается

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 30 декабря 2021 года Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 30 декабря 2021 года. На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 88 человек. С начала периода количество заболевших достигло 61 831. Из общего числа болеющих 265 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 38 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ, 1 летальный исход. В итоге общее число погибших составляет 954 человека.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 954 северянина.

Ямальские медики спасли мальчика с 60% поражением легких. Больше недели врачи боролись за его жизнь. На Ямале вновь продлили режим повышенной готовности, теперь он действует до 31 марта 2022 года. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться.

По последним данным, в ЯНАО первым компонентом привито 284 888 человек, полную вакцинацию прошли 272 858 человек. Коллективный иммунитет составляет 61,5%.

За последние сутки в России выявлено 21 119 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 932 летальных исхода. За сутки в России вылечились 42 776 человек. Всего выявлен 10 458 271 случай коронавируса в 85 регионах России. За весь период зафиксировано 307 022 летальных исхода, выздоровели 9 380 223 человека.