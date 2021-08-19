Эксперты АПЕК оценили методы общения Дмитрия Артюхова с ямальцами

Фото: Правительство ЯНАО

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало доклад, посвященный эффективной коммуникации региональной власти ЯНАО как основы социальной политики и развития инфраструктуры Ямала. Документ, основанный на проведенном региональном исследовании, был выпущен во время ставшей традиционной для губернатора Ямала поездки по «Честному маршруту».

Эксперты пришли к выводу, что Дмитрий Артюхов таким образом выстраивает отношения с населением, что напрямую влияет на многие факторы развития региона. Очевидно, что подобный стиль управления характерен для политика, которого выбирают сами жители, несмотря на то, что на Ямале проводятся непрямые выборы главы.

«По данным ВЦИОМ, уровень доверия к губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову стабильно растет. По итогам его работы в последние два года он достиг 80%. Ключевым фактором роста стал «Честный маршрут» Артюхова. Во время его первой поездки по округу в августе 2019 года зафиксирован наиболее динамичный скачок - на 11%», – написал в своем аккаунте в соцсети генеральный директор АПЕК Дмитрий Орлов.

В целом устойчивость и рост позиций губернатора ЯНАО демонстрируют многие рейтинги, что особенно выделяется на фоне показателей других глав субъектов. Так, например, Ямало-Ненецкий автономный округ попал в ТОП-5 регионов по уровню доверия губернаторам. Подобные достижения, несомненно, демонстрируют высокую поддержку населения. И двухнедельное автопутешествие по ЯНАО, в рамках которого Дмитрий Артюхов посещает населенные пункты и встречается с жителями, является ключевым фактором роста уровня доверия.

«В первую очередь фиксируется большая вовлеченность жителей. За первую неделю поездки в этом году Дмитрий Артюхов получил 3000 обращений от ямальцев. Информация о поездках вызывает высокий интерес у 67% жителей округа. В этом году жители активно участвуют в составлении маршрута губернатора, предлагая населенные пункты, которые, по их мнению, нуждаются в контроле со стороны губернатора, в социальных сетях. Эти предложения реально учитываются, и это тоже значимый аспект эффективной обратной связи», – подчеркнул в своем посте Дмитрий Орлов.

Помимо значимости нового формата общения с жителями, в самом докладе отмечается постоянное совершенствование социальной политики по всем сферам деятельности: модернизация здравоохранения, строительство жилья и расселение из аварийного, поддержка уязвимых категорий ямальцев (молодые семьи, многодетные, малоимущие, пожилые), развитие образования, спорта и поддержка КМНС.

Напомним, что поездка губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова завершится уже на этой неделе в Ноябрьске. О ходе «Честного маршрута» и его первых результатах читайте в материале по этой ссылке.