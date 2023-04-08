В столице Ямала торжественно встретили прибывшего в отпуск бойца СВО

Фото: администрация Салехарда

В столице Ямала торжественно встретили бойца СВО. На входе в аэропорт Салехарда в торжественную шеренгу выстроились кадеты, творческие коллективы, представили боевого братства.

Сержант мотострелкового штурмового батальона Сергей П. вернулся в отпуск после полугода службы в зоне боевых действий. На родной земле его с волнением и радостью встретили любимая семья: супруга Кристина, четырехлетний сын Миша, 10-месячная дочь Даша, родные, друзья, коллеги, представители городской власти и общественность.

Фото: администрация Салехарда

Сергей является сотрудником авиакомпании «Ямал», он работал начальником смены, авиатехником. В сентябре прошлого года его мобилизовали в зону СВО. В отпуск прибыл для реабилитации. В Салехарде его ждут 30 дней отдыха, с посещением спортивного зала и бассейна, чтобы реабилитация проходила эффективнее. Абонементы мужчине вручили сразу же в аэропорту по поручению главы города Алексея Титовского.

- Меньшее, что мы можем сделать - поспособствовать восстановлению - спортивный зал, бассейн. По поручению нашего губернатора на Ямале для бойцов СВО введены медицинские реабилитационные сертификаты - отметил Алексей Титовский.

Фото: администрация Салехарда

Отметим, что встреча героя в Салехарде прошла при поддержке патриотического проекта «Северяне. Жизнь героя», оказывающего помощь участникам спецоперации в адаптации к мирной жизни после СВО.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что в Радужном вернувшийся с СВО отец первым делом отправился к дочери в детский сад.