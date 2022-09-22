Где находятся военкоматы и призывные участки в ЯНАО – полный список адресов и телефонов

Фото: Федеральное казенное учреждение "Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа"

Рассказываем, где находятся военкоматы и призывные участки в ЯНАО.

Так, военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа находится в Салехарде по адресу: улица Зои Космодемьянской, 49. Телефон: +7 (34922) 2 51 01. Там же находится Пункт отбора на военную службу по контракту. А объединенный военный комиссариат Салехарда находится по адресу: ул. Матросова, 20. Телефон для связи: +7 (34922) 40-589.

Военный комиссариат города Лабытнанги можно найти по адресу: ул. Автострадная, 4. Телефон: +7 (34992) 2-18-09.

В военный комиссариат в Новом Уренгое можно найти на ул. Железнодорожная, 28 Б. Позвонить туда можно по телефону: +7 (3494) 28 06 22, +7 (3494) 28 00 88, +7 (3494) 28 09 22.

Военный комиссариат Надыма и Надымского района расположен по адресу: 8-й проезд, 3 (Панель Ж). Дозвониться можно по телефону: +7 (3499) 53 28 79.

Военный комиссариат города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов находится в Тарко-Сале на ул. Анны Пантелеевой, 1. Телефон: +7 (34997) 2-56-63, +7 (34997) 2-27-09.

Чтобы попасть в военкомат в Муравленко, нужно пройти по адресу: ул. Нефтяников, 12.

А на ул. Губкина, 51А находится: Служба по воинскому учету отдела специальных мероприятий Администрации города Муравленко. Телефон: +7 (34938) 5-53-45.

Военный комиссариат городов Ноябрьск и Муравленко находится на ул. Республики, 49а. Телефон: +7 (3496) 42-46-63. Также, в Ноябрьске есть Призывной пункт он находится по ул. Республики, 47. Телефон: +7 (3496) 42 46 08. Окружной сборный пункт в Ноябрьске расположен по адресу: 8-й проезд, панель 4.

Военный Комиссариат Тазовского района находится в посёлке Тазовский. ул. Почтовая , 12. Телефон для связи: +7 (34940) 2-13-53.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, цитата, «для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации».