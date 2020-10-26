Коронавирус на Ямале. Последние новости на 27 октября 2020 года: в регионе развернут еще 125 коек для больных COVID-19

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 177 человек, с начала периода - 19 644.

Из общего числа болеющих 1 213 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 26 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 11 - находятся на ИВЛ.

Также за сутки выявлено 20 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 082 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 157 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 30; Ноябрьске - 19 и Лабытнанги - 17.

Далее идут: Новый Уренгой - 19; Салехард - 15 и Тазовский район - 14.

Замыкают список: Муравленко, Губкинский и Пуровский район - 10; Ямальский и Шурышкарский районы - 5; Красноселькупский район - 4 и Приуральский район - 2.

В связи с большим количеством заболевших на Ямале развернут еще 125 коек для больных коронавирусом. Свободные места появятся в Новом Уренгое и Салехарде.

Всего в районе было проведено 6 295 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 34 человека, за весь период - 14 126.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 17 347 человек с COVID-19, из них 4 803 без каких-либо признаков проявления болезни, с начала периода - 1 531 224. Выздоровевших - 7 574, за весь период - 1 146 096. Умерших - 219, с начала периода - 26 269.

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