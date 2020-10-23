С Ямала приняли сигнал SOS: во льдах Обской губы застрял теплоход «Васин» с людьми

Обь сковала льдом теплоход в 46 км севернее села Мыс-Каменный. Фото: pixabay.com

Сигнал SOS с буксировочного теплохода «Васин» поступил в 09:00 сегодня, 23 октября, в главное управление МЧС России по ЯНАО от оперативного дежурного координационного центра спасения «Диксон». Это морской спасательно-координационный центр, Красноярский край, один из семи МСКЦ Росморречфлота. Как поясняет пресс-служба ямальского МЧС, буксир смог связаться со спасателями «Диксона», которые оповестили коллег о чрезвычайном происшествии в Ямальском районе.

– В 09:00 поступила информация о том, что на территории Ямальского района в акватории Обской губы в 46 км севернее села Мыс-Каменный находится буксир с несамоходной баржей. Из-за образования ледового покрова движение буксира затруднено. Экипажу из четырех человек требуется эвакуация. Связь с экипажем осуществляется через морской северно-спасательный координационный центр «Диксон», – говорится в сообщении.

Спасатели сориентировались на местности: оказалось, что в 6 км от «Васина» с баржей находится спасательное судно «Нарвал», прибывшее из поселка Сабетта. Однако подобраться в застывшие льды Обской губы «Нарвал» не может – велика вероятность сесть на мель.

Тогда спасатели организовали эвакуацию экипажа судна по воздуху. Из села Мыс-Каменный к пострадавшим вылетел вертолет авиакомпании «Ямал», моряков эвакуировали в два рейса. Как сообщил «Комсомольской правде» - Ямал» дежурный капитан-координатор МСКЦ «Диксон», в данный момент экипаж буксира «Васин» снят вертолетам МИ-8 и благополучно доставлен в Мыс-Каменный, больных или пострадавших нет.

– В 12:40 экипаж буксира в полном составе доставлен вертолетом в село Мыс-Каменный Ямальского района. В медицинской помощи люди не нуждаются. Главой села Мыс-Каменный организовано горячее питание и размещение экипажа буксира в маневренном фонде. Силы и средства МЧС России не привлекаются, – сообщает координационный центр «Диксон».

Как дополняет ямальский МЧС, навигация в округе прекращена с 15 октября 2020 года.