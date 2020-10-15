Надымчанка выиграла грант на развитие центра для пожилых волонтеров

Жительница Надыма Людмила Куят выиграла грант в размере 140 тысяч рублей на развитие нового регионального центра серебряного волонтерства в Ямало-Ненецком автономном округе. Женщина стала одной из тех, кто одержал победу на всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой» в номинации «Волонтерские центры. Обучение».

Центр «Фонд «СветЛица» привлечет пенсионеров к добровольческой деятельности и организует для них мероприятия, направленные на развитие, обучение и проведение досуга.

Конкурс был создан с целью поддержки волонтерских центров и социальных проектов, а также для продвижения добровольческой деятельности среди пожилых. В этом году в состязании приняло участие рекордное количество человек - 3 249 из 85 регионов России. Итоговая цифра превышает статистику двухлетней давности. Гранты же в этот раз получили авторы 56 проектов.

Справочная информация

Федеральная программа по развитию серебряного волонтерства «Молоды душой» реализуется по инициативе Ассоциации волонтерских центров совместно с благотворительным фондом «Память поколений».