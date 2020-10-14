Эффективно выявлять болезни глаз у детей врачам ноябрьской поликлиники поможет новое оборудование

В детской поликлинике Ноябрьской центральной городской больницы установили современное офтальмологическое оборудование, которое позволяет с высокой точностью выявлять различные болезни глаз у пациентов в возрасте от 5 до 18 лет. Новый аппарат способен определить патологию глаз на раннем этапе, а значит – своевременно начать лечение, чтобы не допустить развитие недуга и сохранить зрение ребенка.

С помощью оптического когерентного томографа можно диагностировать заболевания глазного дна и переднего отрезка глаза на микронном уровне. Это современный неинвазивный метод визуализации ткани, разновидность биопсии без необходимости забора образца.

После сканирования врач получает изображение послойной конфигурации сетчатки, структуру диска зрительного нерва, состояние роговицы, угла передней камеры. Большинство современных диагностических приборов не могут обеспечить докторов настолько точными и уникальными сведениями для постановки диагноза.

- Диагностика в офтальмологии требует высокой точности и современного аппаратурного оснащения. Для того чтобы лечение было своевременным, эффективным и правильным, важно провести тщательное, максимально объективное обследование и выявить точную причину болезни. Данное оборудование позволит это сделать, - прокомментировал глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Система когерентной томографии приобретена в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В округе это второй по счету оптический когерентный томограф, первый, аналогичный, установлен в Новоуренгойской центральной городской больнице.