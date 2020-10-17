Коронавирус на Ямале. Последние новости на 18 октября 2020 года: два пациента в крайне тяжелом состоянии

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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 18 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 167 и составило 17 954 человек.

По данным оперативного штаба ЯНАО, на сегодняшний день на госпитализации остаются 863 пациента с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 23 пациента остаются в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, восемь пациентов – на ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Оперштаб доложил, что 29 человек выздоровели от коронавируса (за весь период – 13 805). За сутки в округе провели 7 917 тестов (за весь период – 721 304). За сутки выявлено 14 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 909). 153 новых случая COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 14 045).

За последние сутки в России выявлено 14 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 279 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 617 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 384 235 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 002 летальных исхода, выздоровели 1 065 199 человек.