Коронавирус на Ямале. Последние новости на 12 октября 2020 года: в Ноябрьске 29 классов закрыты на карантин из-за COVID-19

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 154 человека, а с начала периода на 17 140.

Из общего числа болеющих 739 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и COVID-19, 15 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 8 - находятся на ИВЛ.

Также за сутки выявлен 21 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 840 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 133 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Лабытнанги - 30, Ноябрьске - 22, Муравленко и Надыме - 20.

Далее идут: Салехард - 16, Губкинский - 13 и Новый Уренгой - 7.

Замыкают список: Тарко-Сале - 3, посёлки Тазовский и Ханымей - 1.

Не обошёл коронавирус и детей. На данный момент в Ноябрьске 29 классов и 4 группы детских садов закрыты на карантин.

Ещё хуже ситуация складывается в Салехарде и Лабытнанги. В окружной столице пришлось закрыть 37 классов, а в городе семи лиственниц - перевести целую школу на дистанционное обучение.

Всего в районе было проведено 3 869 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 12 человек, за весь период – 13 674.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 13 592 человека с COVID-19, из них 3 564 без каких-либо признаков проявления болезни, с начала периода - 1 312 310. Выздоровевших - 3 793, за весь период - 1 024 235. Умерших - 125, с начала периода - 22 722.

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