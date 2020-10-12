На Ямале открытие Пуровского моста состоится 16 октября

Пуровский мост Фото: Виктория Стеблова

Строящийся автомобильный мост через реку Пур на автодороге Коротчаево — Тазовский ждали абсолютно все: местные жители, чиновники и нефтяники. Ведь два раза в год, осенью и зимой, Уренгой и другие северные городки были отрезаны от большой земли. Зимой и летом добраться до них можно было благодаря летней и зимней переправам, а вот в период, когда всё тает, или, наоборот, во время ледостава, попасть туда было возможно только по воздуху.

Губернатор ЯНАО, Дмитрий Артюхов предложил ямальцам самим выбрать, как назвать новый мост. И они единогласно решили назвать его «Пуровский мост», который построили почти в два раза быстрее, чем планировалось.

Мост через реку Пур Фото: Виктория Стеблова

- 16 октября мы откроем долгожданное движение по Пуровскому мосту, - пишет в своем Instagram Дмитрий Артюхов. – Ближайший ледостав впервые для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов пройдёт без сложностей с переправой. На мосту уже завершены основные работы: дорожники уложили асфальт и нанесли разметку, сейчас они подключают мачты освещения и устанавливают дорожные знаки.

Приятным бонусом будет то, что проезд по мосту для всех легковых автомобилей, общественного транспорта и спецтранспорта будет абсолютно бесплатным, в отличие от переправ.

- Спасибо большое за мост! Как достала уже эта переправа, вы бы только знали! – пишет в социальных сетях ямалец Александр Симонов.

И таких сообщений с благодарностью от жителей Ямала не счесть.

Рады такому событию и жители противоположного берега. Теперь коротчаевцы могут легче и быстрее добраться до Уренгоя, чем трястись 80 километров до Нового Уренгоя. Отныне ямальцы будут ездить через Пур круглый год, без сезонных перерывов.