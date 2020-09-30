На Ямале открыли 35 новых образовательных центров «Точка роста»

В минувший четверг на Ямале торжественно презентовали 35 новых образовательных классов в рамках Всероссийского марафона открытий центров «Точка роста». В прямом эфире по телемосту с открытием одного из центров в Обдорской гимназии педагогов и учеников поздравил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

-Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты. Планируется, что в рамках национального проекта «Образование» 27 000 школ в сельской местности и малых городах будут оснащены современным оборудованием. При этом школы самостоятельно определяют, какое лабораторное оборудование им необходимо в первую очередь, - отметил Сергей Кравцов.

Первые «Точки роста» появились на Ямале год назад - в десяти образовательных учреждениях: в Салехарде и Муравленко, в селах Белоярск, Катравож, Мужи, Ныда, поселках Тазовский, Красноселькуп, Пурпе и Новый Порт.

И результаты открытия не заставили себя ждать – ребята, активно занимавшиеся в «Точках роста», уже добились успеха в различных состязаниях. Так, например, Кира Брик и Радмилла Худи, ученицы Новопортовской школы-интерната, стали призерами V регионального фестиваля «РобоФест-Ноябрьск-ЯНАО», Дарья Авдюшева и Станислав Воронин из Белоярска стали полуфиналистами федерального конкурса «Большая перемена». Десятиклассник из Пурпе Дмитрий Перцев прошел отборочный тур в инженерную смену федерального образовательного центра «Сириус», а салехардцы Евгений Захода и Даниил Шиянов стали призерами муниципального этапа конкурса «Молодые профессионалы» в компетенции «Сетевое и системное администрирование» и получили бронзу на региональном этапе.

Появление новых «Точек роста» потребовало повышения профессионального уровня и от педагогов. Около 200 ямальских учителей уже прошли обучение по федеральной программе «Гибкие компетенции проектной деятельности». Сейчас они учат детей поиску информации, работе в команде и решению жизненных задач.

-«Точки роста» - это принципиально новое образовательное пространство. В школы уже поставлено самое современное оборудование, на котором ребята с 1 сентября начали изучать технологию, информатику, основы безопасности жизнедеятельности, также школьники осваивают 3D-принтеры и шлемы виртуальной реальности, учатся управлять квадрокоптерами. «Точки роста» на Ямале - эффективная площадка в подготовке школьников к получению профессий будущего, - подчеркнула директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.