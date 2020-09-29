Ямал примет участие в создании реестра коренных этносов России

К февралю 2022 года в России появится единый список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Для его создания за основу взят ямальский опыт ведения учетной политики КМНС, который был признан одним из лучших в стране.

Постановление Правительства РФ, определяющее порядок создания и ведение реестра, было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 23 сентября. Чтобы попасть в список, нужно направить заявление и документ, подтверждающий принадлежность к малочисленному народу, в адрес Федерального агентства по делам национальностей. Сделать это можно лично или через общину.

-Утвержденный порядок регламентирует перечень документов, объем сведений, который будет представлен в информационном ресурсе, список тех, кто может заявиться и подать сведения. В административном регламенте, который находится на согласовании в Министерстве юстиции, будут определены сроки подачи и рассмотрения заявлений, основания для отказа, - прокомментировала директор департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Инна Сотруева.

По словам главы департамента, в качестве подтверждающего документа можно предъявить свидетельство о рождении, паспорт или архивные документы.

Созданный реестр упростит доступ малочисленных народов к природным ресурсам и облегчит порядок получения мер государственной поддержки. Гражданам не придется каждый раз собирать и подавать документы: всю информацию можно будет взять из списка.

Ямал полностью готов приступить к реализации проекта. Уже сформирован план мероприятий по составлению перечня. Сбор заявлений планируют проводить органы госвласти и местного самоуправления региона с местными отделениями Ассоциации «Ямал – потомкам!». Кроме того, будут организованы специальные центры, в которых коренные этносы смогут получить помощь в оформлении документов.

-Этот закон открывает большие перспективы для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На Ямале когда-то все начиналось с адресных мер социальной поддержки, а сейчас благодаря реестру, к примеру, в округе отслеживают, сколько жителей из числа КМНС трудоустроены на предприятиях ТЭКа и активно способствуют этому процессу. В пандемию реестр помог понять уровень доходов и определить потребности в помощи. Ведется учет студентов коренной национальности, известно, сколько из них получают высшее образование, сколько учится в колледжах. Это также дает возможность ответить на многие вопросы. Уверен, ямальский передовой опыт поможет коренным северянам максимально реализовать свои права, - отметил член Совета Федерации ФС РФ Григорий Ледков.

СПРАВКА

Инициатива создания реестра принадлежит Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Работа над законопроектом заняла более пяти лет. В первом чтении он был одобрен ноябре 2019 года. Ко второму чтению подготовлены поправки, обсуждение которых состоялось на заседании Координационного Совета Ассоциации. 22 января 2020 года Государственной Думой в третьем чтении был принят закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам». 3 февраля его одобрил Совет Федерации, а 6 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие изменения.