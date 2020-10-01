Коронавирус на Ямале. Последние новости на 2 октября 2020 года: госпитализировано более 440 жителей

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 132 человека, с начала периода - 15 536.

Из общего числа болеющих 441 житель госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 8 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 4 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 724 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 116 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 25, Ноябрьске - 23 и Муравленко - 20.

Далее идут: Надым - 11, Новый Уренгой - 10 и посёлок Пангоды - 8.

Замыкают список: посёлок Тазовский - 6, Лабытнанги - 5, а также Губкинский, сёла Гыда и Азовы - 1.

Всего в районе было проведено 6 257 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 25 человек, за весь период – 13 466.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 8 945 человек с COVID-19, из них 2 426 случаев без каких-либо проявлений инфекции, с начала периода - 1 185 231. Выздоровевших - 5 985, за весь период - 964 242. Умерших - 169, с начала периода - 20 891