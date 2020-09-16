На Ямале более 415 тысяч оленей привили от сибирской язвы

В настоящее время процедура вакцинации ямальских животных от сибирской язвы подходит к завершению. Всего привито более 415 тысяч голов оленей, что составляет 76% от планового показателя. Задача ветеринаров полностью выполнена в Красноселькупском и Пуровском районах, сейчас бригады докторов работают в Приуральском, Ямальском и Тазовском.

Как сообщил главный ветеринарный врач округа Евгений Попов, по результатам вакцинации на Ямале должны быть привиты более полумиллиона животных.

-Обработки в оленеводстве проходят экспедиционно, процесс работы в тундре зависит от погодных условий. На данный момент ветеринарные мероприятия проводятся в штатном режиме, но иногда работа ветеринаров осложняется порывистым ветром с дождем. В прошлые периоды мы охватывали вакцинацией 82-85% от общего поголовья, этот процент считается достаточным для блокировки развития эпизоотического процесса, то есть рецидива вспышки болезни. Мы уже сейчас приближаемся к этим показателям. Рассчитываем, что вакцинация завершится в округе в конце сентября.

Он также подчеркнул, что вместе с вакцинацией специалисты выполняют мечение оленей индивидуальными бирками. В 2020-м году такие бирки получили более 84 тысяч оленей, и работа в этом направлении не прекращается. Муниципальным районам присвоен числовой индекс, а оленю – уникальный номер, все это указывается на бирке. Такая идентификация позволяет узнать пол и возраст животного, получить информацию о его владельце и данные о сделанных прививках.

Учет весьма важен при планировании противоэпизоотических кампаний, в купировании распространения эпизоотий, а также для получения хозяйствами мер поддержки в случае непредвиденных обстоятельств. Биркование проводится бесплатно, одновременно с вакцинацией и другими профилактическими обработками. За 3 года на Ямале пробирковано более 293 тысяч оленей.

-Начиная с прошедшей убойной кампании, к убою допускаются только вакцинированные животные, подвергнутые индивидуальному мечению. Для подтверждения безопасности продукции оленеводства в ветеринарно-санитарном отношении нужно точно знать ее происхождение. Максимально широко доводим эту информацию не только до товаропроизводителей, но и каждого оленевода, - добавил Евгений Попов.