Коронавирус на Ямале. Последние новости на 25 сентября 2020 года: глава оперштаба дала объяснение, почему растёт количество заболевших

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 81 человека, с начала периода - 14 750.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих 386 жителей госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 4 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 4 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 643 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 77 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 17, Салехарде и Ноябрьске - 14, посёлке Тазовский - 13.

Далее идут: Лабытнанги - 8, посёлок Пангоды - 4 и Муравленко - 3.

Замыкают список: Надым, посёлок Пурпе, сёла Мужи и Газ-Сале - 1.

Фото: оперштаб ЯНАО

Кроме того, в регионе продолжает расти количество пациентов COVID-19. Разъяснить ситуацию взялась глава регионального оперштаба Татьяна Бучкова. По её словам, особых поводов для волнения нет, так как ситуация напрямую связана с сезонными процессами.

Всего в районе было проведено 5 535 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 23 человека, за весь период – 13 338.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6 595 человек с COVID-19, из них 1 580 случаев без каких-либо проявлений болезни, с начала периода - 1 128 836. Выздоровевших - 6 130, за весь период - 929 829. Умерших - 149, с начала периода - 19 948.