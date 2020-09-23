Аэропорт Нового Уренгоя запускает новые рейсы в Сибирь и центральную Россию

Аэропорт Нового Уренгоя объявил об открытии новых направлений, которые свяжут газовую столицу с городами Сибири и центральной России. Отправиться в Саратов, Белгород, Нижний Новогород, Воронеж, Томск и Красноярск северяне смогут рейсами авиакомпании «ИрАэро» на самолетах Sukhoi Superjet 100.

С 28 сентября запускаются прямые регулярные рейсы в Томск, они будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и средам в 08:30. Вылет из томского аэропорта в Новый Уренгой – в 12:30. Время в пути – 1 час 50 минут.

Улететь в Саратов получится с 29 сентября – по вторникам в 08:30 и пятницам в 17:20, вернуться обратно можно будет во вторник или субботу в 11:50. Путь в одну сторону займет 3 часа 20 минут.

С этой же даты запланированы полеты в Нижний Новгород: туда – по вторникам в 17:10, обратно – по средам в 02:30. На одну дорогу уйдет 3 часа.

Со 2 октября удастся посетить и Белгород, запланирован регулярный рейс по пятницам в 16:00 и воскресеньям в 15:10, обратно – в субботу и понедельник в 01:30. Добраться до места назначения можно за 3 часа 50 минут.

С 3 октября по субботам в 17:10 стартует рейс в Воронеж. Обратный вылет – в воскресенье в 02:10. В полете придется провести 3 часа 30 минут.

И в Красноярск можно будет попасть с 4 октября: вылет по воскресеньям в 11:00, обратно – в 16:00. Дорога займет всего 2 часа.

Продажа авиабилетов на все рейсы уже открыта, купить их можно на сайте перевозчика и в авиакассах городов.

На сегодняшний день в маршрутной сети новоуренгойского аэропорта всего 19 регулярных рейсов, которые обслуживают 9 авиакомпаний. Ранее прямые регулярные рейсы в Саратов, Воронеж, Белгород и Томск из Нового Уренгоя не выполнялись.