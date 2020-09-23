Губернатор Ямала подписал соглашение о развитии футбола в округе

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола в регионе. Официальная встреча прошла в минувший вторник, 22 сентября, в Москве. Документ подписали министр спорта Олег Матицын, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель федерации футбола Ямала Вячеслав Терюхов.

По словам главы округа, в большей степени в регионе развивается мини-футбол. На сегодня этот вид спорта выбрали более 10 тысяч ямальцев, то есть каждый десятый спортсмен. Такая популярность объясняется климатическими условиями.

-Мы помогаем нашим спортсменам - полностью обеспечиваем команды экипировкой, с этого года существенно увеличили финансирование выездов на соревнования в другие регионы. При поддержке Министерства спорта и Российского футбольного союза будем и дальше развивать это направление. Продолжим создавать все условия, чтобы наши школьники и студенты играли в мини-футбол и вырастали в серьезных спортсменов, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Соглашение заключено в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года. Оно направлено на популяризацию этого вида спорта в ЯНАО и повышение результативности выступления региональных команд на различных соревнованиях.

Как отметил Олег Матицын, подписанный документ создаст все условия для развития мини-футбола, в том числе женского.

-Соглашение будет способствовать приобщению населения региона к здоровому образу жизни. Уверен, что наша совместная работа с Российским футбольным союзом, Правительством и Федерацией футбола ЯНАО на благо этого вида спорта будет эффективной, - отметил министр спорта России.

К 2024 году соглашением предусмотрены значительный рост числа людей, занимающихся футболом, увеличение количества МФК и соревнований. Для этого в округе откроют дополнительные площадки для мини-футбола, усилят тренерский и судейский составы.

-Мы планируем присвоить одной из ведущих спортивных школ ЯНАО статус Детского футбольного центра, занятия в котором будут доступны как для мальчиков, так и для девочек. Статус предусматривает оказание адресной финансовой, методической и консультационной поддержки, направленной на развитие инфраструктуры, улучшение кадрового обеспечения и совершенствование тренировочного процесса для вовлечения в футбол максимального количества детей, - сообщил Александр Дюков.