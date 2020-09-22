Коронавирус на Ямале. Последние новости на 23 сентября 2020 года: госпитализировано 380 пациентов

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 68 человек, с начала периода - 14 594.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих 380 жителей госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 4 из них - в тяжёлом состоянии, 1 - в крайне тяжёлом, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 627человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 60 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 15, Ноябрьске - 11, Новый Уренгой и Муравленко - 7.

Далее идут: Лабытнанги - 6, Надым - 5, Губинский - 4.

Замыкают список: посёлки Тазовский, Пангоды, Пуровск Ягельный, а также село Сывдарма - 1.

Фото: оперштаб ЯНАО

Всего в районе было проведено 3 980 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 21 человек, за весь период – 13 290.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6 215 человека с COVID-19, из них 1 559 без каких-либо признаков заболевания, с начала периода - 1 115 810. Выздоровевших - 5 976, за весь период - 917 949. Умерших - 160, с начала периода - 19 649.