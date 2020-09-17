Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 сентября 2020 года: 7 человек в тяжёлом состоянии

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 62 человека. Таким образом, общее число заболевших за весь период составило - 14 282.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих 352 жителя госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 7 из них - в тяжёлом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 4 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 589 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 58 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 16, Ноябрьске - 13 и Лабытнанги - 9.

Далее идут: Новый Уренгой - 5, посёлок Тазовский - 4, Тарко-Сале и Муравленко - 3.

Замыкают список: посёлки Уренгой и Заполярный, а также село Мужи - 1.

Фото: оперштаб ЯНАО

Излечились от коронавируса 16 человек, за весь период – 13 224.Всего в районе было проведено 5 794 теста в 15 лабораториях.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 762 человека с COVID-19, из них 1 351 человек без каких-либо проявлений заболевания, с начала периода - 1 085 281. Выздоровевших - 5 754, за весь период - 895 868. Умерших - 144, с начала периода - 19 061.