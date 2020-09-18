В беде не бросили: на Ямале в период пандемии самозанятые получили единовременную выплату в 30 тысяч рублей

С 1 января 2020 года Ямало-Ненецкий автономный округ присоединился к эксперименту по введению особого налогового режима для самозанятых: налог на профессиональный доход (НПД). Уже за первые недели самозанятыми зарегистрировались 200 человек. А через пару месяцев случилось то, чего никто и представить себе не мог: началась пандемия коронавируса, многие остались без работы.

Но власти Ямала не оставили самозанятых без помощи.

- На Ямале в период пандемии самозанятые получили единовременную выплату в 30 000 рублей из бюджета региона, - рассказал «Ведомостям» один из региональных чиновников.

На эти цели из бюджета ЯНАО было выделено 5,3 миллиона рублей.

Заявка на выплату подается в электронном виде, ее рассмотрение занимает в среднем один день. Право на выплату имеют самозанятые, у которых нет другого места работы, дохода от сдачи недвижимости в аренду и которые не являются индивидуальными предпринимателями – для них действуют другие меры поддержки.

За время пандемии в ЯНАО самозанятыми зарегистрировались 1 845 человек, работающих на себя – ранее их было на 40 процентов меньше.

Кстати Ямал вошел в топ-5 всероссийского рейтинга регионов по результативности поддержки бизнеса в период пандемии. ЯНАО занял четвертое место среди 85 регионов после Ульяновской, Ленинградской областей и Республики Карелия.

ПРОСТО, ВЫГОДНО, УДОБНО

По мнению экспертов, к популярности особого налогового режима для самозанятых привело несколько факторов: успешная информационная кампания, удобство приложения «Мой налог», а также пандемия коронавируса.

Готовясь к введению особого режима, каждый регион утверждал свой план информационной кампании. Так, на Ямале в план информационной кампании входили распространение информации в СМИ региона, поиск амбассадоров среди самозанятых, создание информационных сюжетов и видеороликов, работа с аудиторией в социальных сетях, информационно-консультационная поддержка профильными специалистами бизнес-сообщества Ямала.

Напомним, пользоваться новым налогом могут самозанятые и индивидуальные предприниматели (ИП) без наемных сотрудников. Для этого нужно зарегистрироваться в веб-кабинете «Мой налог» или скачать одноименное приложение Федеральной налоговой службы (ФНС), работающее как касса, пройти идентификацию с помощью паспорта, ИНН или личного кабинета налогоплательщика с сайта ФНС и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого человек будет платить налог. Если на новый налог переходит ИП, то ему нужно уведомить налоговую об отказе от других специальных режимов.

Ставка налога на профессиональный доход составляет 4% с доходов, полученных от клиентов – физических лиц и 6% – с доходов от юридических лиц и предпринимателей. Других обязательных платежей нет. По желанию можно платить взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллионов рублей. Зарегистрироваться самозанятым можно уже с 16 лет.

На 1 августа особые налоговые условия для самозанятых действовали уже в 78 регионах, а в сентябре они должны охватить всю страну. Для регионов этот налоговый режим представляет особый интерес, так как увеличивает поступления в бюджет.

ПОМОГЛИ АГРЕГАТОРЫ

Помочь вывести самозанятых из тени должны агрегаторы (например, сервисы «Яндекса», Profi.ru, YouDo, Avito). Именно благодаря им более 30% самозанятых начали пользоваться особым налоговым режимом. Цифровые платформы были интегрированы с электронным сервисом ФНС «Мой налог». Все, кто ищет работу через агрегаторы, могут прямо в их приложениях встать на учет в ФНС. А, например, в сервисе «Яндекс.Такси» внедрено автоматическое формирование чеков внутри приложения «Мой налог», что очень удобно.

Другой крупный агрегатор - YouDo берет на себя функцию выплат самозанятому, включая налоговое агентирование: платит налог за самозанятого, формирует чеки, отчитывается перед компанией-заказчиком, снимая с нее операционный процесс.

К тому же YouDo уже создает отдельное направление – b2b-платформу, на которой различные компании могут заказывать услуги у самозанятых. Спрос с стороны бизнеса на услуги самозанятых активно растет. В первой половине 2020 года количество самозанятых на сервисе YouDo выросло в 8 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

САМОЗАНЯТЫЙ МОЖЕТ ЗА СЕБЯ ПОСТОЯТЬ

Особый налоговый режим для самозанятых не только делает рынок прозрачным, но и защищает как заказчиков, так и клиентов. Он позволяет самозанятым заключать договоры с заказчиками и упрощает отслеживание числа своих заказов и комиссии. Легче договориться с заказчиком и на предоплату. Если же заказчик не заплатил, то официальная регистрация позволяет самозанятым пойти в суд и отсудить деньги.

Не случайно водители, мастера по ремонту, репетиторы, курьеры, блогеры и многие другие стали активно регистрироваться самозанятыми.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), к концу августа в России в качестве самозанятых уже зарегистрировались 1 миллион человек.

Во время пандемии власти показали, что намерены всячески поддерживать самозанятых. Так, из-за потерь, связанных с коронавирусом, самозанятым полностью вернут уплаченный налог за 2019 год.

Стартовый налоговый капитал в 10 000 рублей для вновь зарегистрированных позволяет снижать налоговую ставку за счет компенсации части отчислений (они все отображаются в приложении «Мой налог»). Кроме того, все самозанятые в этом году получат дополнительный налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 рублей).