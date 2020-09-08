Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 сентября 2020 года: cпортсмены и творческие коллективы смогут выезжать за пределы региона

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть короновирусов. За прошедшие сутки ещё один житель региона скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составляет 94.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Также за минувшие сутки количество больных увеличилось на 53 человека, за весь период – 13 792.

Из общего числа болеющих госпитализирован 321 житель, 8 из них - в тяжёлом состоянии, 6 - находятся на ИВЛ.

Также за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 525 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 48 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 10, Новый Уренгой и Муравленко - 7.

Далее идут: Надым - 6, Лабытнанги и посёлок Тазовский - 5.

Замыкают список: Ноябрьск - 2, Тарко-Сале, посёлки Уренгой, Красноселькуп и Ханымей, а также сёла Газ-Сале и Гыда - 1.

Фото: оперштаб Ямала

Всего в районе было проведено 4 080 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 17 человек, за весь период – 13 082.

Кроме того, теперь спортсмены и творческие коллективы Ямала смогут выезжать за пределы региона. Соответствующее постановление об этом подписал глава региона Дмитрий Артюхов.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 099 человека с COVID-19, из них 1 184 без каких-либо проявлений болезни, с начала периода - 1 035 789. Выздоровевших - 6 772, за весь период - 850 049. Умерших - 122, с начала периода - 17 993.