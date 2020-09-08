«Газпром нефть» доставила на ямальский промысел сверхгабаритный груз весом более 900 тонн

Маршрут согласовывался с дорожными службами. Технику «вели» машины сопровождения

«Газпромнефть-Развитие» успешно завершила уникальный логистический проект. С мая по август компания доставила на Тазовское месторождение семь сепараторов общим весом более 900 тонн. Цифры гигантские. Для понимания масштаба: это сопоставимо с весом трех А380 (самый большой пассажирский самолет в мире!). Оборудование, необходимое для запуска главного объекта нефтепромысла, – установки подготовки нефти и газа – преодолело по воде и суше путь длиной свыше 3,5 тысяч км.

ПО РЕКАМ ПУР И ТАЗ

«Доставка сепараторов проводилась под особым контролем, - отметил исполнительный директор по реализации проектов Надым-Пур-Тазовского региона «Газпромнефть-Развития» Александр Бодрягин. - Груз колоссальный по объемам и весу, логистика сложная, поэтому вызов был серьезный – доставить безопасно и в срок. Службы «Газпромнефть-Развития» и «Газпромнефть-Снабжения» провели огромную совместную работу и профессионально справились с этой нестандартной задачей. Хотелось бы поблагодарить коллег за такой ответственный подход».

Сепараторы весом от 85 до 166 тонн и длиной 24 метра каждый, были доставлены из городов Туймазы (Башкортостан) и Пенза. Оборудование прошло маршрут протяженностью около 3 тысяч км по железной дороге и 240 км по автомагистралям, а затем свыше 300 км по ямальским рекам Пур и Таз.

Последние три сепаратора прибыли на ямальский промысел в августе. Длина автопоезда с грузом общим весом 250 тонн составляла 35 метров. Большие габариты и вес состава потребовали применения специальных решений при движении по магистралям. Для перевозки использовался специальное оборудование – модульный прицеп-тяжеловоз с гидро-механическим управлением осями, которые можно было вместе с грузом поднимать и опускать на 60 см. Это позволило провести сепараторы под арками с коммуникациями в поселке Газ-Сале. Особая конструкция осей повысила маневренность техники, габариты которой значительно ограничивали возможности вхождения в повороты, особенно на узких дорогах.

При движении в гору применялись два тягача мощностью двигателя 700 л.с. каждый. По всем маршрутам были разработаны спецпроекты проезда, получены разрешения на провоз крупногабаритных тяжеловесных грузов, транспортировка сопровождалась тремя машинами. Впервые в своей практике «Газпромнефть-Снабжение» осуществило не только доставку и перевалку тяжеловесного оборудования на складах, но и выполнило монтаж сепараторов на проектные отметки под руководством строительной подрядной организации и супервайзеров «Газпромнефть-Развития» с разработкой проекта производства работ и привлечением автокрана грузоподъемностью 500 тонн.

ВЪЕЗД РАСШИРИЛИ, УЛОЖИЛИ АСФАЛЬТ

Сепараторы предназначены для первичной переработки нефтегазовой смеси. Своевременная доставка оборудования позволит приступить к подготовке ко вводу в эксплуатацию Установки подготовки нефти и газа.

«Комплексная доставка сложного, тяжеловесного груза требовала детальной проработки действий на каждом этапе и полной самоотдачи команды. Применяя накопленный опыт и новые подходы, мы впервые осуществили завоз 166-тонного оборудования, - сообщила заместитель директора по проектам развития и проекту «Новая Логистика» филиала «Дивизион «Север» «Газпромнефть-Снабжения» Евгения Московая. - Часто при выполнении производственных задач погодные условия не на нашей стороне, поэтому необходимо принимать оперативные решения, адаптируясь под возникшие условия, чтобы обеспечить поставку в срок. Например, жаркая погода привела к обмелению рек, в Сумкино и Коротчаево потребовалось обустроить подъездные пути для размещения техники на барже. Также в рекордно сжатые сроки, в течение 30 дней, были проведены работы по расширению въезда, укладке асфальта на повороте к причалу и на самом причале в Сумкино. Достигнутый результат подтверждает правильность решений, качественное и безопасное выполнение задачи».

Обратим внимание, что установка подготовки нефти и газа – это ключевой объект нефтегазовой инфраструктуры промысла. С ее запуском начнется промышленная разработка Тазовского месторождения в ЯНАО.

Видео о доставке оборудования на Тазовское месторождение.