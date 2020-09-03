Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 сентября 2020 года: число заболевших держится на одном уровне

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За прошедшие сутки ещё один житель региона скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 91 человека.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За минувшие сутки количество больных в регионе составило 44 человека, за весь период – 13 547.

Из общего числа болеющих госпитализировано 211 человек, 8 из них - в тяжёлом состоянии, 1 - в крайне тяжёлом, 5 - находятся на ИВЛ из общего числя тяжёлых больных.

Также за сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 480 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 36 случаев COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 11, Салехарде и Ноябрьске - 7.

Далее идут посёлки Пурпе и Заполярный - 2.

Замыкают список Губкинский, Такро-Сале, Надым, Лабытнанги и посёлок Тазовский - 1.

Фото: оперштаб ЯНАО

Всего в районе было проведено 4 704 теста в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 13 человек, за весь период – 13 032.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 995 человека с COVID-19, из них 1 200 случаев без каких-либо проявлений болезни, с начала периода - 1 009 995. Выздоровевших - 5 766, за весь период - 826 935. Умерших - 114, с начала периода - 17 528.