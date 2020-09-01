Коронавирус на Ямале, последние новости на 2 сентября 2020 года: 6 человек в тяжёлом состоянии

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки в регионе выявлено 46 новых случаев заболевания COVID-19, за весь период – 13 457 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализировано 233 человека, 6 из них находятся в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 5 - подключены к аппарату ИВЛ из общего числя тяжёлых больных.

Также за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период эта цифра увеличилась до 3 468 человек.

Лидерами по числу заболевших среди населённых пунктов стали: Ноябрьск - 9; Новый Уренгой - 8 и Салехард - 6.

Далее идут: Надым и посёлок Тазовский - 5; Муравленко и село Яр-Сале - 2.

Замыкают список: Губкинский и село Сеяха - 1.

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Всего в регионе было проведено 4345 тестов в 15 лабораториях, за весь период – 490 610.

Благодаря стараниям врачей 11 жителей Ямала излечились от коронавируса, за весь период – 13 003.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 729 человек с COVID-19, с начала периода - 1 000 048, из них 1 211 случаев без клинических проявлений болезни. Выздоровевших - 6 318, за весь период - 815 705. Умерших - 123, с начала периода - 17 299.