На Ямале убили и расчленили юбиляра из-за громкой музыки

В последний день рождения жертве исполнилось 45 лет. Именинника расчленили, а останки тела убийца спрятал в заброшенном доме. Фото: pixabay.com

Трагическая история приключилась с жителем города Тарко-Сале, что на Ямале. В ночь с 27 на 28 августа юбиляр праздновал свой 45-летний юбилей в гостях у друзей: компания выпивала, громко слушала музыку. Однако пятничная вечеринка так взбесила соседа, что тот пошел с кулаками на виновника торжества. После внезапной перепалки именинника не могли найти, оказалось, что день рождения для него стал последним.

По версии следствия, полиция Тарко-Сале приняла сообщение о пропаже 45-летнего мужчины, который ушел из дома вечером 27 августа и пропал. Оперативники предположили, что с юбиляром случилось несчастье и возбудило по факту обращения в полицию уголовное дело. Поиск пропавшего привел полицейских к ужасающим подробностям прошедшего праздника.

– В ночь на 28 августа мужчина, празднуя свой день рождения, распивал спиртные напитки в гостях у знакомых. Там он вступил в конфликт с жильцом соседней квартиры, который предъявил компании претензии по поводу громкой музыки. В ходе ссоры 33-летний подозреваемый жестоко избил мужчину, а затем, видя, что мужчина скончался, с целью сокрытия следов преступления расчленил тело погибшего и захоронил в заброшенном доме на территории города, – выяснили следователи и оперативники.

Сейчас силовики устанавливаю обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый задержан по ст. 91-92 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.