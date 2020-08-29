Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 августа 2020 года:охотиться и рыбачить можно только со справкой

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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 30 августа 2020 года. За минувшие сутки в регионе выявлено 46 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 13 315).

Сегодня в регионе выздоровели 35 человек (за весь период – 12 965). Госпитализированными с COVID-19 остаются 222 пациента, семеро – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Пять пациентов дышат через аппарат ИВЛ.

В регионе провели 5145 тестов на ковид, за весь период – 481 436. За сутки выявлено пять новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 436). 41 новый случай COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 9 879).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлен 4 941 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 111 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 917 человек.

Накануне стало известно, что на время пандемии коронавируса ямальским охотникам и рыбакам запрещено выезжать в тундру без справки об отсутствии COVID-19 – на этом настаивают нефтяники.