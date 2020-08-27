Губернатор Ямала завершил большую поездку по муниципалитетам за рулём автомобиля Фото: yanao.ru

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил большую поездку на автомобиле по восточной части округа. Глава региона за десять дней проехал за рулём от Ноябрьска до Салехарда. Большую часть пути губернатор преодолел, как и в прошлом году, на отечественной LADA XRAY, чтобы сравнить состояние дорог. Только на последнем участке – строящейся трассы Надым-Салехард – он пересел на автомобиль УАЗ Патриот. Общее расстояние на одометре – около 2000 километров. За рулём губернатор провёл почти 30 часов, рассказали в правительстве ЯНАО.

По пути губернатор заезжал в каждый муниципалитет, посещая не только в крупные населенные пункты, но и в поселки – Ханымей, Пурпе, Пурпе-1, Сывдарму, Уренгой, Пангоды, Правохеттинский.

Губернатор оценил главные стройки региона: жилье, учреждения здравоохранения, школы и детские сады, спортивные площадки, предприятия, а также осматривал ход дорожных работ и благоустройства. В общей сложности он побывал на 112 объектах.

В четырёх населённых пунктах – Ноябрьске, Уренгое, Коротчаево и Надыме, он вручил ключи от новых квартир переселенцам из авариного жилья и участникам жилищных программ.

Фото: yanao.ru

Честный маршрут без предупреждения

Маршрут помогали составлять жители региона. Обращаясь к губернатору в социальных сетях, они указывали, на какие проблемы важно обратить внимание. На объекты губернатор порой приезжал без предупреждения, ехал вместе с подписчиком, предложившим нежданный визит.

В больницах и поликлиниках он общался с врачами и пациентами, оценивал возможность записаться к специалистам, наличие современного оборудования. В результате главы муниципалитетов и руководители департаментов получили поручения по решению или проработке проблемных вопросов.

Фото: yanao.ru

Встречи с жителями в прямом эфире

В каждом муниципалитете губернатор встречался с жителями. Из-за эпидемиологической обстановки количество людей в залах было ограничено, поэтому встречи транслировались в прямом эфире на странице Дмитрия Артюхова в Instagram. Губернатор отвечал на вопросы присутствующих в зале и интернет-пользователей. В общей сложности губернатор ответил на 148 заданных вопросов, общаясь с ямальцами на сцене 10,5 часов.

Традиционно отчет о поездке глава региона вел на своих страницах в соцсетях. За 10 дней интернет аудитория увеличилась на 4152 пользователя. От подписчиков поступило почти 5,5 тысяч обращений и комментариев. Губернатор поблагодарил ямальцев за такую активность, пообещав, что на все вопросы профильные специалисты подготовят ответы.