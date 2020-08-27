Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 26 августа 2020 года возросло на 42 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 27 августа 2020 года. За сутки в регионе диагностировали 42 новых случая заболевания COVID-19. За весь период пандемии в автономном округе зарегистрировано 13 222 инфицированных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

11 новых случаев выявлено среди вахтовых рабочих из других регионов и 31 среди постоянных жителей населенных пунктов ЯНАО: в Салехарде – 11, столько же в Ноябрьске, в п. Пурпе – 3, Новом Уренгое – 2 и по одному случаю заболевания в Губкинском, Тарко-Сале, п. Уренгой, с. Салемал.

Из общего числа болеющих госпитализировано 228 пациентов, 7 из них – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом . Трое пациентов из числа тяжелых больных – на ИВЛ. За сутки выздоровели 66 человек. За весь период излечились 12 804 пациентов.

В 15 лабораториях провели 4593 теста (за весь период – 471 802), сообщает оперативный штаб ЯНАО.