Глава Ямала подвел итоги большой поездки по региону

Глава Ямала подвел итоги поездки в Надымский район Фото: правительство ЯНАО

Надымский район стал заключительным муниципалитетом большой поездки губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по округу. 17 августа в рамках многодневной командировки по региону он пересел за руль и проехал на автомобиле LADA XRAY от Ноябрьска до Салехарда, чтобы оценить, как развиваются муниципалитеты.

В социальной сети «ВКонтакте» он подвел итоги своей поездки, добравшись до окружной столицы. Он отметил, что проехали больше запланированного.

- Думали, получится полторы тысячи километров, а получилось даже две - много ездили по нашим муниципальным образованиям, - признался глава региона.

Перед въездом в Надым глава региона оценил, как идут работы по строительству путепровода на объезде поселка Старый Надым. Он сократит путь из Нового Уренгоя почти на 10 километров и исключит риск подтопления в период паводка. Строительство объезда завершено на 80%. Движение откроют уже в этом году. Дмитрий Артюхов отметил, что проезд по дороге Салехард-Надым уже есть. На УАЗике он проехал очень быстро - за 3 часа от базы, где находятся строители.

- Это означает, что, как мы и обещали, к концу года будет открыт сквозной проезд. Он не будет весь капитальный, будут участки в щебне, но все равно это постоянный, круглогодичный проезд, который принципиально поменяет качество жизни в западной части Ямала.

Фото: правительство ЯНАО

Оценивая результаты поездки, губернатор сделал вывод, что поездка получилась интересная, предстоит много работы, чтобы реализовать возникшие идеи в самое ближайшее время.

- Хочу поблагодарить вас за активность, которую вы проявляли все эти дни, писали вопросы - обязательно на все из них будут даны профессиональные ответы, - обратился Артюхов к землякам.