Погода на Ямале 31 августа: осень придет с задержкой, заявили федеральные синоптики

Фото из группы "Ямало-Ненецкий автономный округ" "ВКонтакте"

Сегодня, 31 августа, на Ямале ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, температура днем прогреется до +10…+15 градусов, местами до +20 градусов, ночью +5…+10 градусов, при прояснении до 0 градусов. Ветер восточный, северо-восточный – ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с.

В Салехарде и Лабытнанги +9 градусов, облачно и дождь, ветер умеренный, северо-восточный 6 м/с.

В Новом Уренгое +13 градусов, преимущественно облачно, ветер умеренный, восточный 6 м/с.

В Губкинском +13 градусов, облачно и кратковременные осадки, ветер умеренный, восточный 5 м/с.

В Тарко-Сале +13 градусов, преимущественно облачно, ветер слабый, восточный 3 м/с.

В Надыме +11 градусов, облачно и дождь, ветер слабый, восточный 4 м/с.

В Ноябрьске +15 градусов, облачно, дождь с грозами, ветер легкий, южный 2 м/с.

В Муравленко +15 градусов, облачно и кратковременные осадки, ветер легкий, восточный 3 м/с.

По данным портала «ФОБОС», в отличие от календарного лета, сезон тепла сегодня не закончится: природа подарит россиянам дополнительные три недели приятной погоды. В Сибирь, как и на Дальний Восток, осень придет с задержкой на 10-15 дней.