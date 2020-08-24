Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 24 августа 2020 года увеличилось на 61 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 24 августа 2020 года. За минувшие сутки лабораторно подтвердилось еще 61 случай заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 13 080 ковид-положительных человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, за сутки заболели 11 вахтовых рабочих из других регионов и 50 постоянных жителей в населенных пунктах ЯНАО: в Ноябрьске – 14, Новом Уренгое – 12, Салехарде – 8, Губкинском – 3, Муравленко – 3, Надыме – 3, Лабытнанги – 2, п. Уренгой – 2 и по одному случаю в Тарко-Сале, а также поселках Пурпе и Аксарка.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализировано 268 пациентов. Шесть из них – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Четверо тяжелобольных пациентов – на ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки 59 человек выздоровели (за весь период – 12 526). В 15 лабораториях протестировали на коронавирус 1307 человек (за весь период – 458 844).