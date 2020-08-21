Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 августа 2020 года: Ноябрьск обогнал по числу инфицированных за день

Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 22 августа 2020 года. По данным оперативного штаба ЯНАО, за минувшие стуки диагноз подтвердился еще у 65 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 12 894 заражений.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

За сутки выявлено 27 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов и 38 заболевших в населенных пунктах ЯНАО. Ноябрьск вновь обогнал по числу инфицированных за день Новый Уренгой.

Из общего числа болеющих госпитализирован 281 пациент, 9 из них – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом , 4 человека из числа тяжелых больных – на ИВЛ. За минувшие сутки победили болезнь 151 человек. За весь период пандемии выздоровели – 12 282 пациентов.

В 15 лабораториях провели 4170 тестов (за весь период – 450 030).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 4 870 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 90 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 817 человек.

За весь период в России выявлено 946 976 случаев коронавируса, зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровело 761 330 человек.

В соседних регионах ситуация складывается так: за минувшие сутки в Тюменской области – 50 новых инфицированных, в Ханты-Мансийском АО - 85.