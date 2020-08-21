Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 21 августа 2020 года увеличилось на 65 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 21 августа 2020 года. По данным оперативного штаба ЯНАО, за минувшие стуки диагноз подтвердился еще у 65 человек. В результате всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 12 894 заражений.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выявлено 27 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов и 38 заболевших в населенных пунктах ЯНАО: в Ноябрьске – 12, Новом Уренгое – 7, Салехарде и Губкинском - по 5, Лабытнанги – 2 и по одном случаю COVID-19 в Тарко-Сале, Надыме, поселках Тазовский, Харп, Аксарка , а также селах Лопхари и Горки.

Из общего числа болеющих госпитализирован 281 пациент, 9 из них – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом , 4 человека из числа тяжелых больных – на ИВЛ . За минувшие сутки победили болезнь 151 человек. За весь период пандемии выздоровели – 12 282 пациентов.

В 15 лабораториях провели 4170 тестов (за весь период – 450 030).