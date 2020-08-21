Губернатор Ямала подвел итоги визита в Ханымей Фото: vk.com/artyukhov_da

Ханымейцы очень дружные, и это сразу видно - любят свой посёлок и заботятся о нём. К такому выводу пришел губернатор Ямал Дмитрий Артюхов, побывав в этом поселке в в ходе своей поездки по региону. За рулем автомобиля LADA XRAY он проедет от Ноябрьска до Салехарда 1400 километров.

Итоги визита в Ханымей он подвел на свой страничке в социальной сети «ВКонтакте», подчеркнув, что, как и обещал, заезжает по пути в небольшие посёлки, жители которых первыми приняли на себя удар от распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: vk.com/artyukhov_da

Губернатор отметил, что трудности в период пандемии только ещё больше сплотили жителей Ханымея. Настоятель местной церкви, иерей Андрей, развозил продукты, а предпринимателя Темура Мелибоева теперь знает вся страна - он бесплатно пёк для ханымейцев хлеб, когда посёлок был закрыт на карантин. - Был рад увидеться с учителем Евгенией Гаважук и убедиться, что она чувствует себя хорошо. 5 недель весной она пробыла в крайне тяжёлом состоянии на ИВЛ - и благодаря медикам Ноябрьска полностью поправилась, - рассказал Дмитрий Артюхов.

Фото: vk.com/artyukhov_da

Во время карантина все медики посёлка находились на изоляции, многие сами переболели. Сейчас все в строю - плюс к двум новым машинам, которые уже поступили на «Скорую», договорились приобрести для посёлка ещё одну.

Фото: vk.com/artyukhov_da

Центральный парк - настоящее украшение Ханымея. В прошлом году его обновили, но уже есть новые планы. Планируется установить в нем кафе, провести вай-фай, наполнить территорию музыкой. Договорились приобрести для Ханымея и новую красивую праздничную ёлку, чтобы и зимой жители с удовольствием проводили время в парке.