Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 19 августа 2020 года увеличилось на 72 человека Фото: yanao.ru

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 19 августа 2020 года. В больнице Нового Уренгоя скончался еще один пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Мужчина 51 года умер поступил в больницу с диагнозом пневмонии. Осложнили течение болезни сопутствующие хронические заболевания. Всего к этому дню с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 84 человека.

Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

На Ямале выявлено 12 760 случаев заболевания. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 72 человек. Их них 10 ковид-положительних седи вахтовых рабочих из других регионов и 62 в населенных пунктах ЯНАО: в Новом Уренгое – 39, Ноябрьске – 8, Салехарде – 4, Губкинскиом – 3, Лабытнанги – 3, Муравленко – 2, Надыме – 1, Тарко-Сале – 1 , п. Уренгой – 1

Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализировано 308 пациентов, из них 7– в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 3 тяжелобольных – на ИВЛ. За сутки выздоровели 178 человек (за весь период – 11 950) .