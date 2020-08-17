Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 августа 2020 года: число заболевших и выздоровевших за сутки почти совпало

Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 18 августа 2020 года. За минувшие стуки диагноз подтвердился еще у 84 человек. В результате всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 12 612 заражений.

За сутки выявлено 24 новых случая среди вахтовых рабочих из других, также 60 заболевших в населенных пунктах ЯНАО, большинство из которых - жители Нового Уренгоя.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Из общего числа болеющих госпитализировано 339 пациентов, 10– в тяжелом состоянии, 3 пациентов – на ИВЛ. За сутки 83 человека выздоровели. За весь период избавились от болезни 11 638 инфицированных.

Последние случаи смерти пациентов от коронавируса были зарегистрированы 11 августа. Всего на Ямале жертвами COVID-19 стали 82 человека.

На Ямале возобновились туристические походы. Об этом сообщает окружной туристско-информационный центр.

В регионе в организациях соцобслуживания частично снимаются ограничения, вызванные пандемией. С 17 августа дети, люди с ограниченными возможностями и граждане до 65 лет смогут получать услуги на базе учреждений. Напомним, с марта 2020 года подопечные обсуживались дистанционно, общаясь со специалистами по телефону и с помощью видеосвязи.