Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 17 августа 2020 года увеличилось на 84 человека Фото: yanao.ru

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 17 августа 2020 года. По данным оперативного штаба ЯНАО, за минувшие стуки диагноз подтвердился еще у 84 человек. В результате всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 12 612заражений.

За сутки выявлено 24 новых случая среди вахтовых рабочих из других и 60 заболевших в населенных пунктах ЯНАО: в Новом Уренгое – 25, Ноябрьске – 10, Надыме – 7, Муравленко – 6, Тарко-Сале – 4, Салехарде – 2, п. Красноселькуп – 2, по одном у случаю заболевания в Губкинском, Лабытнанги, поселках Тазовский и Ханымей.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Из общего числа болеющих госпитализировано 339 пациентов, 10– в тяжелом состоянии, 3 пациентов – на ИВЛ. За сутки 83 человека выздоровели. За весь период избавились от болезни 11 638 инфицированных.

Последние случаи смерти пациентов от коронавируса были зарегистрированы 11 августа. Всего на Ямале не жертвами COVID-19 стали 82 человека.