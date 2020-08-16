Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 августа 2020 года: 13 пациентов в тяжелом состоянии

Количество заболевших на Ямале увеличилось на 92 и составило 12 528 человек. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 17 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 92 и составило 12 528 человек.

За минувшие сутки 43 человека выздоровели (за весь период – 11 555), 347 пациентов – госпитализировано с COVID-19 (из общего числа болеющих). 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппарату ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

3 282 теста провели в 15 лабораториях (за весь период – 432 154). 347 пациентов госпитализировано с COVID-19, из общего числа тяжелых больных 13 пациентов сейчас в тяжелом состоянии, пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки выявлено 35 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 239). 57 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 9 289): Новый Уренгой – 6 (за весь период – 3765, выздоровели – 3474), Салехард – 4 (за весь период – 970, выздоровели – 794), Губкинский – 7 (за весь период – 959, выздоровели – 879), Ноябрьск – 14 (за весь период – 900, выздоровели – 615), Тарко-Сале – 3 (за весь период – 751, выздоровели – 574), Муравленко – 5 (за весь период - 581, выздоровели – 253), Надым – 9 (за весь период - 346, выздоровели – 266), п. Пурпе – 1 (за весь период - 186, выздоровели – 137), п. Уренгой – 4 (за весь период - 103, выздоровели – 65), п. Ханымей – 1 (за весь период - 43, выздоровели – 36), с. Самбург – 3 (за весь период - 9, выздоровели - 2). В остальных населенных пунктах нет новых случаев заболевания.

Фото: оперштаб ЯНАО

За последние сутки в России выявлено 4 969 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 284 случая (25,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 922 853 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 68 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 15 685 человек.