Ямальцы в тройке лидеров по количеству сна, сообщил Росстат

Росстат посчитал, сколько спят россияне Фото: Ирина Ромашкина

Крепкий сон – здоровая совесть. Руководствуясь этой популярной поговоркой, можно сказать, что ямальские мужчины и женщины являются одними из самых совестливых в России. По крайней мере, поспать северяне не прочь!

В рейтинге Росстата места засонь распределились так:

Мужчины

Первое место у жителей Чеченской Республике, они спят в среднем 9,17 часа.

Второе место досталось мужчинам Ямало-Ненецкого автономного округа, они спят 9,06 часа.

Третье место у жителей Еврейской автономной области, которые отводят сну в среднем 9,02 часа.

Женщины

Первое место снова у чеченок, они спят 9,13 часа.

Второе место благодаря любви ко сну завоевали жительницы Республики Тыва, которые спят по 9,10 часа

Третье место – ямальские дамы поделили с красавицами Ивановской области, количество их сна одинаково – 8,58 часа.

По будням и мужчины, и женщины проводят в постели меньше восьми часов. Фото: Росстат

– Очевидный факт — меньше всего спят те, кому утром на работу. По будням и мужчины, и женщины проводят в постели меньше восьми часов. Судя по статистике, наверстывают упущенное россияне на выходных. В субботу и воскресенье на сон оба пола отводят больше девяти часов вне зависимости от того, ходят они на работу или нет. В среднем же россияне спят около восьми с половиной часов, – дополняют специалисты Росстата.