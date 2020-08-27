Бизнес-класс: когда уровень сервиса определяет уровень жилья Фото: «СЗ Звезда»

«Бизнес-класс» – это высокое качество, комфорт и, конечно, соответствующие деньги. Люди, желающие купить жилье такого уровня, естественно, смотрят на лучшие районы города. Однако далеко не все дома в центре могут отвечать изысканным требованиям, так как там находятся много старых зданий с однотипными фасадами. Каждое новое здание с нетривиальным видом сразу же притягивает взгляд и внимание. Отличить то, что вам подойдет, помогут специалисты, которые знают толк в деталях и нюансах элитного уровня сервиса.

Анна Белоконь, дизайнер, архитектор, руководитель Частной школы дизайна

Анна Белоконь, дизайнер, архитектор, руководитель Частной школы дизайна:

- Дома бизнес-класса можно узнать по качеству строительства и отделки. Хороши они и внутри. Попадая в холл, вы оказываетесь в помещении с продуманным и красивым дизайном. Также и остальные общественные зоны – лестницы, площадки на этажах, лифты – отвечают высоким требованиям в отделке, радуют эргономикой и изяществом. В таком доме редко требуется кардинальная перепланировка: распределение дневных и вечерних зон сделано за нас грамотными проектировщиками застройщика. Главная задача дизайнера – сделать интерьеры презентабельными и комфортными.

Создать пространство новой квартиры стильным, функциональным, удобным для всех членов семьи - дело профессионалов. Доверять нужно только тем, кто хорошо знаком с высокими требованиями клиентов сегмента премиум.

Как и в салоне самолета повышенного класса, и в 5-звездочном отеле, в жилой недвижимости локация, архитектурные решения и интерьеры не могут существовать без дополнительного внимания и сервиса. Поэтому одним из обязательных условий дома бизнес-класса является наличие заботливой консьерж-службы.

Елена Калинина, соучредитель мебельной компании ALLEGRO:

- Понятие бизнес-класс у меня, как у многих, ассоциируется с комфортом. Когда я смотрю, например, на проект дома бизнес-класса REAL, я отмечаю, что здесь даже небольшие детали буквально пропитаны им. Мы в Allegro много лет работаем с высококлассной мебелью, и могу сказать, что в любой отрасли бизнес-класс создан для той категории людей, которые точно знают, чего они хотят, ценят комфорт во всем, и не привыкли размениваться на мелочи.

Елена Кузьмина, руководитель салона Nolte

Елена Кузьмина, руководитель салона Nolte:

- Людям с высокими запросами нужны особые предложения. Кроме стиля, комфорта и уюта самой квартиры огромное значение имеет уровень дополнительных услуг, внимательный сервис и безопасность, к которым можно отнести доступ в дом только жильцов и их гостей, видеонаблюдение, консьерж-охрану.

Ольга Невская, архитектор, дизайнер интерьеров, декоратор пространств

Ольга Невская, архитектор, дизайнер интерьеров, декоратор пространств:

- Люди, которые выбирают бизнес-класс, готовы платить за определенный образ жизни: большое пространство, меньшее количество соседей, закрытую территорию, услуги персонала, который знает привычки и особенности распорядка дня жильцов и может позаботиться о тишине и покое. Часто в таких домах, как например, REAL, предусмотрена консьерж-служба. Внимательный человек, который каждое утро улыбается каждому жильцу, готов выполнить любую просьбу, чтобы обеспечить своим клиентам возможность думать о чем-то большем, нежели чашка кофе, которую им всегда подадут в просторном холле этого чудесного дома.

Нельзя не согласиться, что профессиональный консьерж может высвободить драгоценное время жильцов. Ведь он не только следит за порядком, но и сообщает обо всем, что вам важно знать о жизни дома. Кстати, он и вопросы с управляющей компанией поможет уладить.

Михаил Чуев, основатель консьерж-службы «Эквилибриум»

Михаил Чуев, основатель консьерж-службы «Эквилибриум» лучше многих понимает, как важно, чтобы сервис был качественным и незаметным:

- По аналогии с отелем, где сервис начинается еще задолго до того, как гость попадает в номер, а заканчивается даже не в аэропорту, так и с квартирами бизнес-класса – клиентский опыт только начинается в момент передачи ключей. Нас уже не удивляет возможность принять душ на высоте 10 000 метров или созерцать преломление заката через бокал только что приготовленного Old Fashion, хотя изначальное предназначение самолета - возможность быстрого перемещения из точки А в точку Б.

Люди, которые отдают предпочтение жилым проектам бизнес-класса, принимают за день множество стратегических решений, меньше всего они хотят думать о бытовых мелочах. Вот тут и возникает внимание, помноженное на сервис. Именно это мы ожидаем получить от проживания в доме для особо требовательных и взыскательных. Уверен, что сервис может быть конкурентным преимуществом, а управляющая компания дружественной и гостеприимной.

Категория бизнес-класс в жилой недвижимости является довольно узким сегментом, традиционно не более четверти предложений рынка можно отнести к нему. Именно поэтому каждый объект такого уровня притягивает к себе взгляды тех людей, кто готов выбирать для себя и своей семьи один из лучших вариантов при покупке комфортабельной городской квартиры в Тюмени.

Фото: «СЗ Звезда»

Посмотреть варианты квартир в доме бизнес-класса REAL

https://www.real-72.ru/

Дом сдан. Расположен по адресу: г. Тюмень, ул. Туринская, 7

Офис продаж «СЗ Звезда» г. Тюмень, ул. Василия Подшибякина д.21

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